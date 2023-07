Håpar å få oversikt over manglande Altinn-meldingar i dag

Vest politidistrikt undersøkjer no om det er sendt meldingar på Altinn som ikkje har kome fram til dei 38 kommunane i politidistriktet.

I går opplyste byrådet i Bergen at 77 meldingar sendt til barnevernstenesta i kommunen ikkje hadde kome fram fordi kommunen ikkje har hatt tilgang til dokumenta. Totalt skal 118 meldingar ikkje ha kome fram fordi politiet har sendt dei gjennom Altinn.

– Me jobbar med å gå gjennom lister over saker som er sendt via Altinn, og går gjennom sak for sak i våre system for å sjå korleis desse har blir fylgd opp, seier kommunikasjonsdirektør Arne Lutro i Vest politidistrikt.

– Når håpar de å kunna koma med eit svar?

– Me håpar å kunne koma med meir informasjon i løpet av dagen i dag, men mest truleg blir det ikkje før i morgon. Me ynskjer å vera veldig sikre på det me går ut med, seier Lutro.