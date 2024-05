Hanka inn full sjåfør i Fana

Politiet fekk klokka 23.00 i går kveld melding om ein bil som køyrde vinglete og heldt på å kollidera med ein murkant. Sjåføren vart stansa av UP, og det viste seg at han ikkje var edru. Politiet tok mannen med seg for å ta prøver av han, melder dei på X.