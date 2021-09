Han er KrF-leiar, men har ikkje stemmerett

For tjue år sidan kom Marcin Fojcik til Noreg frå Polen, og sidan vart han verande.

På dagtid underviser han på Høgskulen på Vestlandet, og for tre år sidan segla han til topps i Sunnfjord KrF, ein kommune med om lag 22.000 innbyggarar.

– Eg føler meg ikkje som ein politikar, men eg likar det organisatoriske, seier han.

No går han til val med lyst og glød, og står på stand for å få fleire til å stemme på partiet sitt. Og det er det einaste han kan gjere for å påverke norsk politikk.

For sjølv får han ikkje lov til å røyste.

Grunnen er enkel: EØS-borgarar busett i Noreg har berre lov til å stemme ved lokalval, ikkje stortingsval.

I sum betyr det at meir enn 300.000 EU- og EØS-borgarar i Noreg ikkje kan gå til urnene 13. september.

Det viser tal frå SSB. Det er til samanlikning like mange stemmer som det Senterpartiet fekk i 2017.

Og meir enn dobbelt så mange som det KrF fekk i same val (122.797).

BENKVELJAR: KrF-leiaren skulle gjerne gått til urnene for å støtte morspartiet, men til neste stortingsval håper han statsborgarskapet og stemmeretten er på plass. Foto: Oddgeir Sæle / NRK

Hvem kan stemme? Ekspandér faktaboks For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må: være norsk statsborger

ha fylt 18 innen utgangen av valgåret

ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge For å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig unntak. ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen

ha fylt 18 innen utgangen av valgåret

ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge Nordiske borgere: Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. (Kilde: https://valg.no/)

– Ikkje urimeleg å krevje prov på tilhøyrsle

Argumentet mot at utanlandske borgarar skal ha stemmerett, sjølv om dei bur i Noreg, er mellom anna at dei ikkje skal kunne påverke norsk utanrikspolitikk.

Men spørsmålet har vore diskutert, sist i vallovutvalet, som vart oppnemnt i 2017. Jobben deira var å foreslå ein ny vallov.

Jusprofessor Eirik Holmøyvik tilhøyrde fleirtalet som meinte at norsk statsborgarskap framleis må vere ein føresetnad for å røyste ved stortingsval.

– Det er ikkje urimeleg å krevje eit slikt prov på tilhøyrsle for å delta i den viktigaste demokratiske prosessen i landet og for å påverke samfunnsutviklinga, seier han til NRK.

I 2018 antyda Sylvi Listhaug at same regel bør gjelde ved lokalval.

– At folk kan bu her i nokre månader og få stemmerett henger ikkje på greip, skrev ho på Facebook.

IKKJE PÅ GREIP: – At folk kan bu her i nokre månader og få stemmerett henger ikkje på greip, skrev Sylvi Listhaug i 2018. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Holmøyvik seier 300.000 «stemmeløyse» kan høyrest mykje ut, men legg til at det er lite i den store samanhengen.

I Luxemburg er til samanlikning meir enn halvparten av innbyggarane utan røysterett, fordi dei «soknar» til andre land.

– Der er emnet konfliktfylt, seier Holmøyvik.

I 2015 heldt landet folkerøysting om dei skulle gje utlendingar med fast busetnad røysterett ved parlamentsval. Eit stort fleirtal sa nei til forslaget.

– Dobbelt statsborgarskap gjer det enklare

Det norske vallovutvalet peika i sin uttale på at mange EØS-borgarar i Noreg ikkje søker om norsk statsborgarskapet fordi dei ikkje vil seie frå seg tilknytinga til fødelandet.

Dette var eit dilemma då det berre var lov å ha eitt statsborgarskap, men frå 1. januar 2020 vart det lov å ha dobbelt statsborgarskap i Noreg.

Det kan gjere at fleire EØS-borgarar vil søke om norsk statsborgarskap, trur Sigrid Stokstad, som også sat i vallovutvalet.

Til dagleg er ho førsteamanuensis ved Institutt for offentleg rett.

– Ordninga som no er innført med opning for dobbelt statsborgarskap gjer det enklare for fleire å delta også ved stortingsval, seier ho.

ENKLARE: – Ordninga som no er innført med opning for dobbelt statsborgarskap gjer det enklare for fleire å delta også ved stortingsval, seier Sigrid Stokstad i vallovutvalet. Foto: Amalie Henden / NRK

– Eg var litt sein med å oppdage det

Vallova seier at statsborgarskapet må vere innvilga innan fredag før valdagen om vedkommande skal ha røysterett.

Det toget har gått for Marcin Fojcik, leiaren i Sunnfjord KrF.

– Det tok diverre litt for lang tid å få statsborgarskap, og eg var litt sein med å oppdage det, seier han, og smiler.