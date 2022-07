Han driv eitt av to sirkus i landet: – Eg har enorm kjærleik for det

Både Cirkus Agora og Cirkus Arnardo er på vegane igjen i den første ordinære sirkussesongen etter pandemien.

Dei to er dei einaste sirkusa som er att i Noreg.

Etter pandemien opplever sirkusdirektør Jan Ketil Smørdal ved Cirkus Agora god interesse for levande underhaldning.

– Folk vil ha sagmugg igjen, folk vil ha det ekte. Folk er vel litt leie og mette av å sjå på TV-skjermar og dataskjermar, seier Smørdal.

– Fortset det slik, blir det ein kjempesesong, seier han.

Jan Ketil Smørdal har vore i sirkusbransjen sidan starten av 1980-talet. Han gler seg over å vere på vegen igjen etter to år med pandemi. Foto: Oddmund Haugen/NRK

Har gjort fleire grep

– Vi ser etter pandemien er det eit stort behov for den gode, gamaldagse levande underhaldninga, seier sirkusdirektør Are Arnardo.

Han er tredje generasjon sirkusdirektør i Cirkus Arnardo, som bestefaren Arne starta og faren Arild vidareførte.

No er også fjerde generasjon involvert i drifta. I april starta årets turne.

Etter tunge år i åra før pandemien gjorde sirkuset endringar i marknadsføringa. Sirkuset er også lenger på kvar plass dei reiser til enn dei var tidlegare.

Arnardo trur dette var medverkande til gode besøkstal både i fjor og til no i år – saman med interessa som har kome i kjølvatnet av pandemien.

Støtteordningar for kulturlivet og tilpassa framsyningar gjer at sirkuset har kome seg greitt gjennom pandemi og restriksjonar.

Større konkurranse

Dei to sirkusa har færre å konkurrere med enn før. Cirkus Merano kasta inn handkleet i 2015. Det nyare Cirkus Zorba gav seg eit par år etter.

At det berre er to sirkus att i Noreg, trur Arnardo handlar om endringar i marknaden og behovet for underhaldning.

– Underhaldninga vi presenterer er ei gammaldags underhaldningsform som konkurrerer med teknologien, seier Arnardo.

Dessutan er det fleire større stader som mister utstillingsplassane der sirkusa kan slå opp telt. Dei store byane har heller ikkje kommunale festplassar berekna for sirkus og liknande, påpeiker han.

Are Arnardo er tredje generasjon sirkusartist i Cirkus Arnardo. – Dette er ein livsstil der heile familien er med på tur. Det er dette vi lever for og dette vi kan. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Mange kunstgrasbaner gjer det vanskelegare å finne teltplassar i byar og distrikta, viser også Jan Ketil Smørdal til.

Også han seier sirkusa har fått auka konkurranse frå andre underhaldningsformer.

For nokre år tilbake omstilte Cirkus Agora seg med mindre telt, nytt tribuneanlegg og andre oppgraderingar.

Framsyningane har også endra seg mykje. No bruker dei både talentspeidar og ein profesjonell regissør dei har lengre øvingsperiodar og har kutta dei eksotiske dyra.

– Framsyningane har vorte kanskje vorte litt kortare. Folk vil ha fart og spenning frå start til slutt, seier Smørdal.

Fekk god støtte under pandemien

Smørdal er takknemleg for støtta bransjen fekk under pandemien.

I seinare tid er det krigen i Ukraina som har skapt uvisse og bekymring for personale som bur i landet.

Smørdal er difor glad for å ha moglegheit til å turnere igjen, for tida på Vestlandet med vått og godt sirkusvêr. Seinare ventar Austlandet og bergensområdet.

I 2022 har Jan Ketil Smørdal 40 år bak seg som sirkusartist.

Han starta karrieren i Cirkus Merano tidleg på 1980-talet, og oppretta sitt eige Cirkus Agora i 1989.

Gjennom desse åra har han vore med på både opp- og nedturar. Åra før pandemien var gode. I år merkast auka drivstoffprisar også for sirkuset, men med god interesse ser sesongen lovande ut.

– Eg håpar det fortset slik i mange år framover, seier Smørdal.