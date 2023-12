Hamna på taket på glatta

To bilar har vore involvert i eit trafikkuhell på Tittelsnesvegen ved Børkje i Sveio.



Den eine bilen rulla rundt og la seg på sida utanfor vegen.

Ingen skal vera skadd.

– Det er svært glatt på staden og trafikken går sakte, skriv politiet på X.

Seinare skriv politiet at framstår som eit hendeleg uhell på glatt føre, og at det ikkje er ei sak for dei.