Hamna i grøfta på Filefjell

Politiet er no på veg til Filefjell, der ein personbil på sommardekk har køyrt av vegen. Politiet fekk melding om hendinga klokka 11. 26. Det er ikkje meldt om personskadar, og bilen er her heller ikkje til hinder for anna trafikk, opplyser operasjonsleiar Tatjana Knappen ved Vest politidistrikt. Ho oppmodar dei som skal over fjella i dag om å vere skodde for vinterføre.