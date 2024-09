Halvparten seier nei til besøk av cruiseskip

Halvparten av dei spurde seier nei til at Stord kommune bør ta imot fleire cruiseskip. Det viser ei meiningsmåling Infact AS har gjort for Sunnhordland. 50 prosent seier nei til fleire cruisebesøk. 35,3 prosent seier ja, medan 14,7 prosent svarer veit ikkje. Blant menn er det fleire som er positive enn negative. Den styrande koalisjonen på Stord ønskjer å satsa meir på cruisetrafikk. Til og med 2026 er det venta fleire besøk av cruiseskip til kommunen.