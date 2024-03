Halvparten av alle nordmenn skal på påskeferie i år

Om lag halvparten av alle nordmenn reiser på påskeferie i år, og åtte av ti skal tilbringe den på fjellet, viser NHOs påskeundersøkelse. Samtidig er det en økning på 3 til 4 prosent fra i fjor i andelen nordmenn som skal på påskeferie andre steder i Europa, viser undersøkelsen. Den er gjennomført av Kantar på bestilling av NHO Reiseliv. – Det er fint å se at Norge fortsatt er nordmenns favorittferiemål i påsken. Vi har noe for alle, uansett om du er glad i skiaktiviteter og naturopplevelser, kultur og historier, eller bare ønsker å slappe av, sier direktør Kristin Krohn Devold. Det mener hun er viktig, både for norske reiseliv og økonomi.