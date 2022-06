Halve Europa senkar pumpeprisen, men ikkje Noreg

Asgeir Gil, fylkesleiar i Sogn og Fjordane Lastebileier-forbund

– Det er svært skuffande at næringstransporten ikkje blir møtt med noka form for avgiftslette frå den sitjande regjeringa. NLF har sidan tidleg i mars månad prøvd å få kutt i avgifter for å hjelpe ei svært pressa transportnæring, svara frå regjeringa har vore «vente og sjå». Svaret vi fekk i dag, var endå ein gong svært skuffande. Endå ein gong er det distrikta som blir hardast ramma. Det burde vore mogleg å gi avhjelpande tiltak for næringstransporten, utan at dette skulle bli utslagsgivande for overopphetning i økonomien.

Auka kostnader for transportkjøparane må også hentast igjen ved auka kostnader på sluttprodukt, som igjen vil drive inflasjonen i vêret. Med avgiftsslettinga som blir gitt i andre land, blir konkurransevridinga for norske transportørar endå større, då utanlandske lastebilar kan komme inn i landet med fleire hundrede liter diesel på tankane, og dermed ha mindre kostnader ein norske lastebilar. Det er og mange som har vanskar med å få regulert avtalane sine for å redusere dei auka kostnadene sine, spesielt opp mot statlege eller kommunale kontraktar. Om vi ser tilbake til 2020, var netto dieselpris vel 11 kroner, i dag er netto pris nesten 20 kroner. Og dette er ein enormt stor auke i kostnader for næringa vår.

Det er mykje ein kunne ha lyst til å seie i dag, skuffelsen er stor, det er ikkje alt som eignar seg for å seie i media. Dette kan komme til å få store konsekvensar for mange i næringa. Det skal også seiast at mange av transportkjøparane våre har vist stor forståing for å komme oss i møte med auka frakter, men det er også ei smertegrense for mange bedrifter ute i distrikta.