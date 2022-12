Hærverk på bilar

Natt til laurdag er det gjort skade på to bilar i Måløy. – Ein person vakna av bråk ute og såg at det blei gjort skadeverk mellom anna ved at nokon stod på taket på eine bilen, opplyser operasjonssentralen. Politiet blei varsla, men personane som hadde utført hærverket var vekke då politiet kom.