Hadde barn på fanget

Like før klokka fem i dag tidleg vart ein bil stogga etter at ein politipatrulje observerte at passasjeren i framsetet hadde eit barn på fanget. Det synte seg å vere ein familie på veg til Flesland som ikkje hadde fått taxi, opplyser politiet. Føraren fekk gebyr, og politipatruljen hjelpte til med å køyre alle til flyplassen.