Gutten som omkom i Kvinnherad var fra Ungarn

Den 13 år gamle gutten som omkom i en drukningsulykke i Bonddalselva mandag var fra Ungarn. Det opplyser politiet i en pressemelding. Gutten var på ferie i Norge sammen med foreldrene sine.

Under turen gikk gutten ut på en stein mellom stien og elven for å ta et bilde. Han mistet fotfestet og skled ned i elven. Der ble han tatt av stri elv, og ført et kort stykke nedover før han ble sittende fast under vann, skriver politiet.