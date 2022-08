Gutt (7) funnet bundet og skadet

En far i 30-årene er pågrepet og varetektsfengslet i fire uker etter at en sju år gammel gutt ble funnet fastbundet til en seng et sted i Bergen, skriver BA. Gutten skal også ha hatt skader og sår over hele kroppen. Faren er nå siktet for grov barnemishandling, men nekter straffskyld.