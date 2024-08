Mandag pågikk det en dramatisk redningsaksjon i Kvinnherad etter at en utenlandsk gutt havnet i en elv i Bondhusdalen.

På grunn svært krevende forhold tok det over to timer før gutten ble hentet opp av elven.

Mandag ettermiddag ble den 13 år gamle gutten erklært død på Haukeland universitetssjukehus.

Nå kommer politiet med nye detaljer rundt ulykken.

Politistasjonsjef i Kvinnherad, Sigurd Børve, forteller at gutten var på ferie i området med foreldrene sine da ulykken skjedde. Mandag var de tre på dagstur i Bondhusdalen.

– Og underveis på turen så har da dette barnet gått ut på elvekanten og falt uti, sier Børve.

13-åringen fikk livreddende førstehjelp på vei til sykehus, men livet stod ikke til å redde. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Han vil ikke si noe mer om hva som kan ha vært årsaken til ulykken på nåværende tidspunkt.

– Det vi vet nå er at barnet har falt uti elven og blitt tatt av strømmen et kort stykke, før han ble sittende fast på bunnen mellom en bergvegg og en stein, sier Børve.

Han forteller at politiet foreløpig tror at det er foten til gutten som har sittet fast, basert på opplysninger fra redningsmannskapene.

– Det kan skje med hvem som helst

Det er foreløpig usikkert om det var noen vitner til selve hendelsen, sier Børve.

– Men vi har avhørt noen meldere som kom til, og har et par andre som vi formelt skal avhøre. Så da får vi komme tilbake om de faktisk så det eller at de bare kom til.

Politiet skal også forsøke å avhøre foreldrene i dag, sier Børve.

Politisjefen understreker at man ikke skal bruke tid på å lete etter syndebukker, og at ingen kan lastes for ulykken.

– Det kan skje uhell. Folk kan bli ekstremt uheldige når de går i naturen. Det kan skje med hvem som helst.

Han forteller at folk har ulik kunnskap nå det gjelder å ferdes i naturen og hvilke risikoer som finnes, men at man uansett ikke kan sikre seg for alt.

– Det er mange farlige plasser på Vestlandet å gå. Mange turistmål er farlige å gå, men skal man regulere at folk ikke skal kunne gå i naturen fordi det er farlig?

Foreldrene til gutten blir nå fulgt opp av pårørendekontakter ved Haukeland sykehus, opplyser politisjefen. Han ønsker ikke å uttale seg om hvordan det går med dem.

– Foreldrene har vært utsatt for det verste som kan skje. Det er helt umulig å forestille seg hvordan de har det, avslutter Børve.