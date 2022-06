For to uker siden mistet en 12 år gammel gutt livet etter at han ble påkjørt av personbil i Øygarden.

Ulykken skjedde samtidig som en buss stoppet og slapp av passasjerer.

Gutten havnet av en ukjent årsak i veibanen, og ble der påkjørt av en personbil.

Bussen var en ordinær rutebuss som passerer skolen guten gikk på, og hadde mange elever om bord.

Siden skolebussene ofte er en del av det ordinære rutebusstilbudet i Norge, er det umulig å vite om det er barn om bord i bussene.

Andre bilister på veien bør blir varslet når busser frakter skolebarn, mener Trygg Trafikk.

En 12 år gammel gutt døde etter at han ble påkjørt av en personbil i Øygarden. Ulykken skjedde da bilen passerte en buss som sto på en busstopp på Torsvik kryss i Øygarden. Foto: Cato Heldal Kristensen

Lampe blinker

Norge bør lære av skolebussene i USA, mener Bård Morten Johansen, fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.

– Der blinker en lampe når barna går av bussen. Samtidig får ingen biler passere bussen under avstigning på holdeplass, sier han.

Han viser til at de gule skolebussene i USA har mye positivt ved seg:

Bussene er synlige og gjenkjennbare, slik at alle vet at det er det unger om bord.

Skoletransporten er tydelig skiltet.

Det er blinkende lys foran og bak.

Det er forbudt å kjøre forbi bussen når den står i ro for å slippe barna av og på.

Han mener at det i det minste bør være et minstekrav for bussene.

– Vi burde i hvert fall hatt en merking som blir aktiv idet du har skolebarn på bussen. Det er mulig å bruke skilt eller blinkende, gule lys på bussen, mener han.

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk mener at norske kollektivselskaper bør lære av skolebussene i USA. Foto: Erland Knutsen / NRK

Flere fotgjengere påkjørt

De siste fem årene har 20 fotgjengere blitt påkjørt etter avstigning fra buss, viser tall fra Statens vegvesen.

Seks ble alvorlig skadd, mens 14 ble lettere skadd i ulykkene.

To av fotgjengerne ble påkjørt av en syklist, én av traktor og én av lastebil. Resten ble påkjørt av en personbil.

Selve bussen var ikke direkte involvert i noen av ulykkene.

Kritisk til merking

Men fagsjefen i Trygg Trafikk får ikke støtte fra NHO Transport.

– Det er generelt trygt å reise med bussene, uten at de er spesielt merket med at det er skolebarn om bord, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Hun ønsker ikke å bytte ut bussene som også kjører skolebarn.

Lunde understreker at alle busspassasjerer er like viktige. Derfor mener hun at det har det lite for å seg å varsle om hvem som er om bord.

Hun mener at andre forhold er viktigere for å bedre treffsikkerheten:

– Transporten må være trygg med en god buss og en god sjåfør, man bør ha holdeplassene som er egnet for skoleelever og heller vurdere infrastrukturen og fartsgrensen, sier hun.

Næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport, som representerer alle busselskapene i Norge, vil ikke ha de gule skolebussene fra USA til Norge. Hun vil heller ikke varsle omgivelsene når bussene kjører barn, fordi alle passasjerer er viktige. Foto: Moment Studio / Moment Studio

Advarer med klistremerker

Det er påbudt å varsle bussreisende om faren ved å krysse veien før bussen har kjørt.

Kollektivselskapet Skyss opplyser til NRK at de har klistremerker hvor det står «ikke gå over veien før bussen har kjørt» i alle deres busser i Vestland.

Men det holder ikke, mener Johansen i Trygg Trafikk.

– En tapebit er ikke nok. Vi tror litt for mye på menneskelig vurderingsevne, og er litt for lite villig til redusere fartsgrense på områder med høy risiko, mener han.

Ville få ned farten, men fikk nei

Det er 80-sone på strekningen der dødsulykken skjedde i Øygarden, og ikke overgangsfelt.

Sjåføren av personbilen ble siktet for uaktsom kjøring etter veitrafikkloven etter ulykken.

Politiet har sikret videoopptak fra bussen av deler av ulykken.

NRK har tidligere omtalt at de lokale har bedt om lavere fartsgrense langs strekninga, men har fått nei.

Det er Statens vegvesen som har siste ordet når «rett» fartsgrense skal settes på fylkesveiene.

Statens vegvesen mente i 2019 at det var riktig med 80-sone, fordi strekningen ligger utenfor tettbygd strøk, og at nærliggende bustader, barnehage og skule ligg skjerma fra vegen.