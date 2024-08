Det er en tung uke denne uka for den nå 43 år gamle mannen.

For to år siden var han båtfører i en speedbåtulykke i Byfjorden i Bergen.

Nå skal det avgjøres det om han skal straffes for å ha forårsaket dødsfallet til sin da 11 år gamle sønn.

Hørte sønnens stemme

Etter at båten gikk rundt, fikk faren en skade i venstre armen som ble helt lammet.

Da han havnet i vannet hørte han at sønnen ropte under båten, han forsøkte å komme seg dit, men hele venstrearmen var lammet.

Aktor og forsvarer i retten i dag i forbindelse med ulykken i Byfjorden i Bergen. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Da folk kom til stedet, ropte jeg at de måtte hoppe uti fordi sønnen min var under båten. Men alle sa at vi måtte vente på brannvesenet. Da de etter hvert kom og fikk han opp, så jeg at de begynte med hjertekompresjoner, forklarte faren.

Han stoppet flere ganger i sin forklaring, og hadde vanskeligheter med å kontrollere stemmen.

– Etter dette har det vært som om verden raste sammen, sa han.

Videre i sin forklaring fortalte han om hvordan interessen for hurtiggående båter var noe han delte med sønnen og at han hadde lang erfaring med å kjøre denne type båt.

For første gang møttes aktor Are Nygård Bergh, konstituert statsadvokat, og mannen som nå står tiltalt.

– Vi kan vel hilse, sa Bergh før retten startet. Jeg vet hvordan du har det, la han til.

– Det er ingen som vet hvordan jeg har det, svarte mannen tilbake.

Rettssaken går i tingrettens lokaler i C. Sundts gate Foto: John Inge Johansen / NRK

I sitt innledningsforedrag sa Bergh at båten, en katamaran med to motorer på 300 hestekrefter, har en topphastighet på 172 til 174 kilometer i timen.

– GPS-data viser at hastigheten rundt ulykkestidspunktet er 169,2 kilometer i timen, sa Bergh.

Dette bestrides av den tiltalte.

Han mener at båten kan gå i nærmere 185 km/t og legger vekt på at det er båt som er laget for å holde høy hastighet, sa forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs i sitt åpningsforedrag.

I tillegg er det unøyaktig å bruke GPS-en til å anslå hastigheten til båten, fordi oppdateringene ikke er kontinuerlige men med en pause mellom hver.

– Jeg dro også gassen ned til null før båten veltet, og det er en båt som bremser ganske raskt. Det er feil å hevde at båten hadde nesten 170 km/t da den gikk rundt. I så fall ville ikke noen av oss vært i live, sa den tiltalte i sin forklaring.

– Har allerede fått en livstidsdom

– Min klient har allerede fått en livstidsdom, sa Eikeseth Mjøs tidligere i sommer.

Hun sier nå at det ikke vil bli gitt noen uttalelser utover det som belyses i retten. Hennes klient ønsker fred og ro rundt rettsprosessen.

Forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs vil ikke gi flere kommentarer akkurat nå. Foto: John Inge Johansen / NRK

Hun legger i retten til at hun håpet at mannen kunne forklare seg bak lukkede dører, men ser at det kan bli vanskelig, og hun oppfordrer media til å vise varsomhet i omtalen.

– Det er viktig for oss å få rettens avgjørelse på hvorvidt tiltalte har vært uaktsom eller ikke. Og dermed rettens avgjørelse på om han skal dømmes for uaktsomt drap, sier aktor i saken, statsadvokat Are Nygård Bergh.

Båten gikk rundt i nesten 170 kilometer i timen, viser data som politiet har fått ut fra en mobiltelefon som var om bord. Foto: John Inge Johansen / NRK

Straffeloven har en bestemmelse om det som kalles straffeutmålingsfrafall.

Med andre ord – aktor kan be om at det ikke skal utmåles straff. Det kan gjøres i saker der «helt særlige grunner tilsier det» og straffen «vil virke som en urimelig tilleggsbelastning».

– Ja, men straffeutmålingsfrafall etter straffeloven § 61 er jo på en måte et alternativ til en påtaleunnlatelse. Så her vil det nok heller bli aktuelt med en reaksjon, enten i form av en ubetinget straff eller en betinget fengselsstraff. Hvorvidt det blir det ene eller det andre er det for tidlig å si noe om, sier Bergh.

– En elsket sønn

– Familien står samlet både i sorgen og i forhold til saken. De ber om fred og ro rundt rettsprosessen sa Mjøs i sommer.

Hun sier familien beskriver gutten som lidenskapelig opptatt av båter.

– Gutten elsket å kjøre båt sammen med sin far. Dette var en hobby de to hadde sammen. Det som skulle være en lykkelig dag, og en av årets siste båtturer, endte fatalt.

Båtulykken i september 2022 blir nå ført for Hordaland tingrett. Foto: LARS CHRISTIAN WALLACE

Sorgen over å ha mistet gutten preger familien sterkt, poengterer Mjøs da NRK snakket med henne.

Havnet i vannet

«Føreren har holdt for høy hastighet etter forholdene og/eller utviste ikke tilstrekkelig oppmerksomhet, med den følge at båten kantret da den traff en bølge» står det i tiltalen.

Det var fint vær og oppholdsvær den aktuelle dagen, og lite vind. Men politiet mener at bølger fra en hurtigbåt som forlot havna like før kan ha medvirket til det som skjedde videre.

Etter at båten kantret havnet sønnen i vannet under båten, og døde ti dager senere på Haukeland sykehus som følge av drukning.

Også føreren og en annen passasjer havnet i vannet og ble skadet da de ble kastet ut av båten.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i avhørene fra politiet og hastigheten de beskriver. Jeg dro gassen i null. Det er vinkelen mot bølgen som gjør at vi kantrer, det er ikke farten, sa føreren.

Ingen promille

– Når det gjelder rettspraksis, så er det en rekke eksempler på uaktsomme drap som gjelder føring av fritidsbåt, men det er nok ingen som er helt like denne. De fleste sakene som gjelder uaktsomme drap og fritidsbåt har promille involvert, men det er det ikke her, sier Bergh.

Ingrid Aksnes er bistandsadvokat for moren. Foto: John Inge Johansen / NRK

Bistandsadvokat for guttens mor sa at det ikke vil bli fremmet noe erstatningskrav.

Det er satt av fire dager til behandling av saken.

Saken oppdatert 13:36 med tiltaltes forklaring om at han dro ned gasspådraget.