Gut skal ha truga med kniv på kjøpesenter i Bergen

Politiet har rykka ut med fleire patruljar til Vestkanten kjøpesenter i Loddefjord i Bergen etter meldingar om trugslar. Bergens Tidende melde først om hendinga.

– Vi fekk meldinga klokka 18.56 om at ein ung gut skal ha vist fram ein kniv til to jenter og kome med verbale trugslar mot dei, seier operasjonsleiar Helge Blindheim.

Ifølge vitna dreier det seg om ein lommekniv.

Klokka 19.20 seier Blindheim at politiet framleis leiter etter guten, men at det ikkje skal vere fare for andre på senteret.