Gut (12) skadd på motorcrossbane i Bjørnafjorden

Det er meldt om ei ulykke på motorcrossbana på Kolskogheiane i Bjørnafjorden kommune. Ein gut på 12 år skal ha falle av ein motorcrossar.

– Det framstår som eit uhell. Guten skal ha blitt kasta over rattet på motorcrossen. Han er uskadd. Me har vore på staden, men gjer ikkje noko meir på saka no, seier Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.