Guri Rørtveit blir ny leiar for CMI

Guri Rørtveit blir ny styreleiar for Christian Michelsen Institutt frå og med 2023. Rørtveit er spesialist i allmennmedisin, professor og instituttleiar ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Rørtveit tar over etter professor Gunn Mangerud, som har vore styreleiar sidan 2018.