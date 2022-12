Guri Anne Egge får likestillings- og mangfoldspris

Guri Anne Egge får tildelt Bergen kommune sin likestillings- og mangfoldspris 2022.

Egge får prisen for sitt arbeid og engasjement for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal oppnå full likestilling, skriver Bergen kommune på sine nettsider.

Egge har hatt sentrale verv i Norges Handikapforbund (NHF) siden 2009, som leder av lokallaget i Bergen, regionleder og som sentralstyremedlem.