Gult varsel for flaum, skred og vindkast

Vestlandet har våte dagar i vente, og no varslar NVE fare for flaum og jordskred på gult nivå. Varselet gjeld for delar av Vestlandet frå onsdag morgon til torsdag morgon. Onsdag ettermiddag og kvelder det også lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s frå sør i midtre og indre delar av Vestland.