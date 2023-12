Fredag sende Meteorologisk institutt ut oransje og gult farevarsel for snø for store delar av Sørlandet og Austlandet.

Laurdag føremiddag oppdaterer meteorologane farevarselet.

Enkelte område på søraustlandet kan no venta seg opp mot éin meter snø.

– Det er ganske mykje snø ja. Så då er det berre å finna fram snøskuffa for store delar av Sør- og Austlandet no siste del i nyttårshelga, sa vakthavande meteorolog Martin Granerød fredag.

SNØKAOS: Kaos i Kristiansands gater i 2018. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX

Kan gi store trafikkutfordringar

Spesielt utsett blir det aust for Lindesnes i Agder og heile vegen opp kysten til søre Vestfold.

Kriteriet for eit oransje snøvarsel er at det kjem «svært mykje snø».

Farevarselet gjeld frå klokka 11 på nyttårsaftan til morgonkvisten 2. januar.

– Det blir et ganske langvarig snøvêr det her.

«I mindre område kan det komme ekstremt mye snø, 50–100 cm», skriv Meteorologisk institutt i farevarselet.

Kristiansand kan risikere å få opp mot 65 millimeter nedbør. Med godt over halvmeteren med snø kan det bety store trafikkutfordringar, både på vegane og for flytrafikken.

Snøfokk i fjellet – utfordrande køyreforhold

Granerød viser til at vêret truleg vil prega nyttårstrafikken.

– For dei som skal opp på fjellet, kan det vera utfordrande på vegane når dei skal ned att på måndag.

Samtidig med det oransje farevarselet gjeld eit gult farevarsel for eit større område. For dei områda er det venta mellom 10 og 25 cm snø i perioden.

– Og det er jo nok snø å moka på, med tanke på helga me no er inne i. Mange er nok på hyttene sine og skal heim att i løpet av helga så ein må vera førebudd på utfordrande køyreforhold mot slutten av helga.

Meteorologisk institutt har også sendt ut eit gult farevarsel for snøfokk i fjella mellom Austlandet og Vestlandet. Varselet gjeld for same periode.

Kombinert med snøvêret kan det skapa utfordringar også på fjellovergangane. Her kan det bli kolonnekøyring eller stengde vegar på kort varsel.

Det er gult farevarsel for fjella mellom Austlandet og Vestlandet i same periode. Foto: Meteorologisk institutt

Etter snøen kjem Sibir-kulda

Grunnen til det kraftige snøvêret er eit lågtrykk som kjem inn frå Nordsjøen og over Skagerak.

– Lågtrykket set opp eit vindfelt frå aust til nordaust, og dette dreg med seg mykje kald og fuktig luft innover store deler av det austanfjelske.

Etter det verste snøvêret er over blir det ein kald start på nyåret. Det kjem kaldt luft heilt frå Sibir, først over Nord-Noreg, så til Sør-Noreg.

Det blir ikkje fullt så kaldt som i Sibir, der minusgradene kan krypa under 50.

Det er varsla temperaturar ned i 30 og 40 minusgrader på Finnmarksvidda og for indre strøk av Sør-Noreg.

På kysten og lengst sør i landet kan det bli 10 minusgrader.

– Snøen blir iallfall liggjande, seier statsmeteorologen.

Statsmeteorolog Martin Granerød. Foto: Kamilla Pedersen / MET

Kulda kan bli verande i fleire veker.

I Stratosfæren er det vanlegvis veldig kaldt på denne tida av året, men i løpet av dei neste dagane vil temperaturen der stiga med omtrent 70 grader, skriv Meteorologisk institutt på X.

Fenomenet er kjent som «brå stratosfærisk oppvarming» og kan føra til ein lang kuldeperiode i januar.

Vestlandet får verken dei heilt store snømengdene eller dei kaldaste temperaturane.

– Det regnar litt i dag, men frå og med i morgon blir det opphaldsvêr. Det blir også gradvis kjøligare utover i neste veke.

Men sjølv om både kysten og indre strøk av Vestlandet kan få minusgrader, vil det truleg ikkje likna temperaturane som er varsla aust i landet.

Også området frå Trøndelag og nordover får opphaldsvêr.

Meteorologen minner også om at det er lurt å sjekka vindforholda dersom du skal senda opp fyrverkeri på nyttårsaftan.

– Der bør ein undersøka detaljane på yr.no i for akkurat der ein er.