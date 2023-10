Gult farevarsel om snø i fjella

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for fjella i Sør-Noreg. Snøgrensa vil ligge mellom 800–1000 meter over havet. Det er forventa at det kan kome 10–20 cm snø. Meteorologane oppmodar folk om å passe på at vinterdekka er på om dei skal over fjellet.