Gult farevarsel om kraftig snøfokk

Meteorologene har sendt ut et gult farevarsel om kraftig snøfokk for deler av Langfjella. Varselet gjelder for tirsdag kveld klokken 21.00 og fram til onsdag klokken 04.00.

Det ventes lokal snøfokk i fjellet på grunn av kraftig vind i kombinasjon med snø og snøbygger.

Konsekvenser av dette kan være lokalt vanskelige kjøreforhold og redusert sikt. Værforholdene kan òg medføre kolonnekjøring eller stengte veier på kort varsel.