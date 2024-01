Gult farevarsel for sørpeskred

Varsom.no har no sendt ut gult farevarsel for sørpeskred deler av Vestland og Møre og Romsdal. Søndag gjeld varselet for Hægebostad og Lyngdal, måndag vert varselet utvida til også å gjelde kommunane Hjelmeland, Sandnes, Gjesdal, Kinn, Hustadvika og Gjemnes