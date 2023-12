Gult farevarsel for snø i deler av Vestland

Meteorologene sender ut et gult farevarsel for snø i ytre og midtre deler av Vestland, sør for Stad. Varselet gjelder fra klokken 01.00 natt til fredag og varer fram til midnatt lørdag.

Fredag ventes snøbyger og sluddbyger også i lavlandet, ifølge yr.no. Lokalt kan det komme 10-25 cm snø.

Noen resier vil kunne få lengre reisetid, og det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.