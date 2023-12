Gult farevarsel for snø i deler av Vestland

Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for snø onsdag og torsdag. Varselet gjelder for ytre strøk av Vestland fylke, og varer fra onsdag formiddag til torsdag formiddag. De største mengdene er ventet i Nordhordland og i Sogn.

– I lavlandet kan det lokalt komme 5 til 15 cm på 24 timer, og yttterst på kysten kan det komme opp i 20 cm på 24 timer, melder Meteorologisk institutt.

Det ventes at snøen kommer først i sør og trekker seg nordover etter hvert.