Gult farevarsel for snø

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mykje snø. Varselet gjeld for område i indre Rogaland og Hordaland som ligg over 400-600 meter over havet.

Tysdag er det venta mellom 25 og 50 cm snø i området. Det kan koma meir lokalt, melder Meteorologisk institutt.