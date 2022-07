Gult farevarsel for lyn

Det er sendt ut gult farevarsel for lyn på vestlandet sør for Stad. Farevarselet er gitt ut til heile Sogn og Fjordane, men ikkje alle vil oppleve like høg risiko, skriv Firda. Både ytre Sogn og delar av Sunnfjord er allereie ramma av uvêret. Folk blir beden om å halde seg unna fjellet og sjøen onsdag grunna lynvarselet.