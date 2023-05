Gudvangentunnelen åpen

Gudvangentunnelen mellom Flåm og Gudvangen er åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en hund i veibanen.

Brannvesenet på stedet melder at de har kontroll på hunden, og at den har blitt tatt ut av tunnelen. Vegtrafikksentralen bekrefter at tunnelene er åpnet for trafikk.