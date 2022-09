Gudvangatunnelen opna att

E16 Gudvangatunnelen i Aurland er open att, etter at han tidlegare var stengd i om lag 40 minuttar. Grunnen til stenginga var ein syklist i vegbana. Politiet skriv på Twitter at det var ein trafikkfarleg situasjon og at syklisten vil bli tilbydd eit forenkla førelegg.