– Der kjem det ein lastebil. Det er trafikk her heile tida.

Det seier Narinder Singh Virdee, styreleiar i foreininga Bergen Singh Sabha Gurdwara.

Tungtrafikk køyrer stadig over brua ved ein bekk på Haukås i Åsane i Bergen.

Eit steinkast unna står Virdee ved einebustaden trussamfunnet kjøpte i 2018. Her ønskjer dei å etablere sitt gudshus, ein gurdwara.

Men det er ikkje berre å ta huset i bruk som forsamlingslokale. Sånt må ein søke om bruksendring for.

Utfordringa er at det er eit mellombels forbod mot tiltak og bygging i området. Dette for å verne om dei utryddingstruga elvemuslingane som lever i vassdraget like ved.

Sikhisme Ekspandér faktaboks Det er 4000 sikhar i Noreg, med forsamlingar på Alnabru, i Lier og i Bergen. Foreninga på Vestlandet har 306 medlemar fordelt på Bergen, Askøy, Øygarden, Haugesund, og Karmøy. Sikhisme er ein religion som blei stifta i Punjab i India på 1500-talet av Guru Nanak. Hans ni etterfølgjarar blei kalla guruar (lærarar). Trussamfunnet forkasta rituala og kastesystema til hinduismen, men held fast på læra om karma og gjenføding. Sikhismen deler også læra til islam, særleg sufismen, om at det finst éin gud, at det er éi heilag bok og fråvêret av eit presteskap. Deira heilage bok heiter Guru Granth Sahib Ji og er skrive av guruane og fleire filosofar. Gudshuset blir kalla gurdwara, der dei samlast til gudsteneste. Det er fire reglar: ikkje klipp håret, ikkje ver utro, ikkje nyt alkohol og tobakk, og ikkje et rituelt slakta kjøt. Menn har tilnamnet Singh som tyder løve, og kvinner har tilnamnet Kaur som tyder prinsesse. Kjelder: snl.no, ssb.no, sikher.no

TRUA ART: Elvemuslingane kan bli rundt 250 år gamle og kan lage perler. Foto: Elin Martinsen / NRK

Har søkt unntak – har førebels fått nei

For å få bruksendring frå einebustad til forsamlingslokale, har sikhane søkt kommunen om unntak frå forbodet. På sikt ønskjer dei også å få seg større plass til parkering.

– Det er ikkje så mange bilar vi har, berre rundt 20-25, og det er stort sett elbilar. Gudstenesta skal vere ein gong i månaden, så det er ikkje så mykje trafikk, forsikrar Virdee.

Men både byrådet, Statens vegvesen og fagetatane seier nei til noko unntak. Kommunen har i fleire år jobba for å verne om muslingane.

– Det er utruleg viktig for byrådet å vareta det biologiske mangfaldet og elvemuslingane i vassdraget, seier Thor Haakon Bakke (MDG), byråd for miljø og byutvikling.

TUNGTRAFIKK: Stadig køyrer lastebilar, bussar og varebilar over bekken, eit steinkast unna den private vegen og brua til sikhane. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Noreg har eit internasjonalt ansvar

Bakke meiner at fleire partiklar frå vegen og ned i vassdraget kan gjere situasjonen verre for ein allereie kritisk bestand.

– Noreg har eit internasjonalt ansvar for å ta vare på denne arten. Ein fjerdedel av elvemuslingane i Europa er i dag i Noreg. Dette er ein fantastisk skapning som kan filtrere 50 liter vatn i døgnet, seier han.

– Men kva med all tungtrafikken som køyrer her frå før? Vil det utgjere så mykje meir belastning om sikhane kjem ein gong i månaden?

– All ekstra belastning vil jo vere meir belastning for muslingsbestanden. Ein kan meine mykje om at det allereie er aktivitet i området, men byrådet er tydelege på eit nei.

ROM FOR GUDSTENESTE: Det er god plass inne i einebustaden som sikhane no søker bruksendring for. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Elvemuslingar Ekspandér faktaboks Elvemuslingar er ein art muslingar som lever i elvar i Skandinavia, Mellom-Europa, Sibir og Nord-Amerika. Muslingane kan bli rundt 250 år gamle. Dei lever av å filtrere næringspartiklar frå vatnet, og er derfor ein god indikator på korleis det står til i ferskvatn. Fordi dei kan lage perler har det vore eit intenst fikse på dei i fleire hundreår. Skalet har blitt brukt i perlemorindustrien. Forsuring, ureining, utrydding av laks- og ørretbestandar, vassdragsreguleringar og andre fysiske inngrep nær vassdraga har ført til at bestanden i Europa har gått drastisk ned sidan starten av 1900-talet. Noreg har nær ein fjerdedel av elvemuslingane i Europa, og har derfor eit ansvar for å ta vare på arten. Arten har vore freda i Noreg sidan 1993. I 2011 blei eit kultiveringsanlegg for elvemusling oppretta på Austevoll utanfor Bergen. Kjelde: Snl.no, Bergen kommune

Høgre og Raudt til unnsetning

Framleis kan det bli ein lukkeleg slutt for både sikhar og elvemuslingar.

Torsdag skal saka opp i utval for miljø og byutvikling i bystyret i Bergen.

Sosialistisk Venstreparti har bestemt seg for å vere samd med byrådet. Ap er førebels usikker, mens Høgre, Raudt og dei to uavhengige vil legge fram eit forslag om å gjere unntak for sikhane.

Dei stiller eitt vilkår for bruksendringa: at det ikkje blir etablert parkeringsplassar på eigedomen.

I dag har sikhane ein avtale om å parkere på eigedomen til byggvarekjeda Montér Åsane. For at vilkåret skal bli oppfylt må dei skaffe ein skriftleg avtale om dette, krev partia.

– På den måten kan sikhane bruke lokalet utan at det vil gå utover elvemuslingane, seier Charlotte Spurkeland (H).