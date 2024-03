Gruppevoldtektssaken: Krever over fem års fengsel for 24-åring

I over en uke har ankeforhandlingene i den mye omtalte gruppevoldtektssaken gått i Gulating lagmannsrett. Tre menn på henholdsvis 24, 25 og 27 år er tiltalt for å ha slått, bundet fast og voldtatt en kvinne i 20-årene.

Torsdag startet konstituert statsadvokat Are Nygård Bergh sin prosedyre i retten.

Han la ned påstand om at 24-åringen skal dømmes til fengsel i fem år og en måned. I tillegg krever han at 25-åringen skal dømmes til fengsel i fire år og syv måneder, og at 27-åringen skal dømmes til fengsel i fire år og fem måneder. Det melder Bergens Tidende.

Samtlige nekter skyld i saken.