Gruppeleder i Mdg Bergen om E16-nyhet:– Skillingsbollestemning

Gruppeleder i Miljøpartiet De Grønne i Bergen er fornøyd med regjeringen sin nyhet om at ny vei og bane mellom Arne og Stanghelle skal prioriterast tidlig i NTP.

– Det er ganske skillingsbollestemning at det kommer en endelig avklaring på dette fantastiske prosjektet. Vi er et av mange partier som har jobbet hardt for at dette skulle prioriteres, og ikke Hordfast. Nå krysser vi fingrene for gode bybanenyheter neste uke, sier Thor Haakon Bakke.

Regjeringen har satt av nesten 39 milliarder kroner til gigantprosjektet.