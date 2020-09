Grunneigar på Stad: – Endeleg kjem vindturbinane

Over den vesle bygda Borgundvåg på Stadlandet skal det byggjast fem vindturbinar.

Planane har sett sinna i kok hos mange som fryktar turbinane skal øydeleggje det særmerkte landskapet ytst i Nordfjord.

Men i bygda der vindturbinane skal fraktast til fjells, er det no lite motstand mot anlegget, hevdar Ole Borgund.

– Vi treng utvikling og liv og røre. Dette var ei fråflyttingstruga bygd med ingen ungar. No er det 12–13 ungar. Etter kvart har vi og fått ei stor hamn og eit stort industriområde.

– Og dette har skjedd etter at planane om vindkraftverk vart kjende?

– Ja, dette har skjedd dei siste fem åra, fortel Ole Borgund.

ARBEIDET I GONG: Anleggsmaskiner frå Entreprenørservice i Førde er no i gong med tilkomstvegen. Foto: NRK-tipsar

Protesterte mot anlegget

Tysdag kveld var anleggsmaskiner i gang med å grave seg inn i landskapet og det som skal bli tilkomstvegen frå bygda og opp på fjellet.

– Eg kjem til å mobilisere for fullt slik at folk får med seg dette, seier leiar for protestaksjonen Stad landskap, Hans Christian Hansen.

Måndag møtte over 200 opp for å demonstrere mot vindkraftprosjektet til Falck Renewables.

Hansen meiner han har støtte blant lokalbefolkninga for sitt syn, men Ole Borgund køyrde sjølv forbi demonstrasjonstoget i går, og han hevdar det var få bygdefolk og flest tilreisande.

Forseinka maskinene

Scott Gilbert i Falck Renewables skriv i ein e-post til NRK at anleggsmaskinene vart litt forseinka måndag på grunn av demonstrasjonane.

Det var grunnen til at dei ikkje starta den dagen. Han skriv vidare at det ikkje er aktuelt å stoppe arbeidet, og at det vil halde fram som planlagt.

Konsesjonsavdelinga i NVE opplyser til NRK at de seinast måndag godkjende ein oppdatert framdriftsplan for arbeidet.

DEMONSTRERTE: Aksjonistane vil ha stoppa anleggsarbeidet, og håpar at konsesjonen skal verte trekt tilbake. Foto: Harald Kolseth / NRK

– Ikkje pengane som snakkar

Borgund seier han lever godt med at vindturbinane no kjem. Og det meiner han sambygdingane også gjer.

– Kva synest du om argumenta motstandarane kjem med? Det vert jo snakka om at Stad har eit naturlandskap som er heilt unikt her til lands.

– Det er mykje dommedagsprofetiar. Stad vert ikkje rasert om vi tek i bruk nokre promille av fjellet. Eg trudde fjellet var det vi hadde nok av i Noreg.

– Er det pengane som snakkar?

– Nei, overhovudet ikkje. Eg for min del vil ikkje få nok til eit brød eingong, sjølv om eg eig 0,12 prosent av området, humrar Borgund.

Ber departementet prioritere saka

Grunnen til spontanaksjonen måndag var at motstandarane meiner anleggsarbeidet burde ha venta til departementet har gått gjennom konsesjonen på nytt.

Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V) har difor bede Olje- og energidepartementet prioritere Orkla vindkraftpark.

– Vi må få avklara om det er slik at det går an å drive anleggsverksemd medan denne saka er til ny gjennomgang, seier Bjørlo.