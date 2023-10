Grunneigar Olav håpar ny info om Finnes-aksjane kan omgjera omstridd vedtak: – Skuffa og forbanna

Då Olav Rabbe (65) var 8 år gamal vart store delar av Valldalen i Røldal demt ned til eit stort vassmagasin som ein del av utbygginga på 60-talet.

18 historiske stølar i dalen vart lagt under vatn.

Det var eit syn Rabbe aldri klarer å gløyma.

– Det har brent seg fast. Det var heilt uverkeleg, seier Rabbe.

Lovnaden då var at etter 60 år skulle eigarskapet bli overført til staten for å sikra samfunnet viktige naturressursar.

Olav Rabbe er leiar for Røldal grunneigarlag og har i fleire år kjempa for heimfall og skjerpa miljøkrav.

No har saka blussa opp igjen, grunna Sindre Finnes og Erna Solberg.

Valldalen før og etter oppdemming. Vatnet kan regulerast med 80 meter, som gjer det krevjande å bruka det, i følge grunneigarar. Ragnar Utne / Røldal Grunneigarlag

Solberg endra retten

I desember 2022 skulle staten ha overtatt gratis dei åtte kraftverka i Røldal-Suldalvassdraget, såkalla heimfallsrett.

Men i 2017 endra Solberg-regjeringa heimfallsretten, og opna opp for at offentleg eigde kraftverk kunne ta over rettane til å produsera vasskraft på ubestemt tid. Eitt år tidlegare tillot staten private bedrifter å vera minoritetseigarar og i offentlege vasskraftselskap.

Heimfall Ekspander/minimer faktaboks Heimfall betyr kort og godt at retten til å regulere vassdrag for produksjon av elektrisk kraft blir overtatt av staten den dagen konsesjonsperioden går ut. Konsesjon er eit løyve ein får av staten for ein bestemt tidsperiode. Kva ein har lov til eller ikkje er bestemt av strenge reglar. Bakgrunnen for at konsesjonslovane med prinsippet om heimfall blei innført, var å hindre at den viktige naturressursen som vatnet var og er for Noreg ikkje skulle falle på utanlandske hender. Kjelde: vasskraft.no

I oktober 2020 blei det kjent at Hydro og offentleg-eigde Lyse skulle slå saman delar av vasskraftproduksjonen og starta Noregs tredje største kraftselskap; Lyse Kraft DA.

Dermed fekk dei behalda dei åtte kraftverka som produserer 3,5 TWh i dei to kommunane Suldal og Ullensvang. Selskapet kunne difor fortsetja å ta ut krafta frå verka utan at det blir stilt krav om strengare vilkår for drifta, som til dømes naturvern.

Dette skapte sterke reaksjonar i Røldal. Som igjen har blussa opp.

PLAKATAR: Langs E134 og i fjellbygda Røldal henger det plakatar der det står «Hydro-Lyseavtalen er eit ran» og teikningar med bilete av Solberg og Hydro/Lyse. Foto: Tale Hauso / NRK

For samtidig som Erna Solberg var statsminister og gjorde vedtaket som var svært gunstig for kraftselskapet, eigde ektemannen Sindre Finnes aksjar i Hydro.

Solberg har forklart at ho den gongen meinte beløpet var for lite til at det var grunnlag for inhabilitet, men ho har sagt seg einig i at beløpet sett i ettertid er på grensa.

Professor Eivind Smith har derimot sagt til Klassekampen at beløpet er over grensa.

Vil få vedtaket omgjort

Dette har fått innbyggjarane i fjellbygda Røldal til å reagera.

Fleire er kritiske til at Hydro ved å sleppa heimfall også unngjekk skjerpa miljøkrav.

Om Hydro måtte ha reforhandla konsesjonsavtalen med staten, kunne selskapet blitt pålagt langt strengare miljøkrav enn dei opphavlege frå utbygginga i 1960-åra.

Fleire har no tatt til orde for at vedtaket må gjerast om viss Solberg var inhabil.

– Me er veldig skuffa og forbanna. Me skal ha tillit til dei politikarane som lagar desse vedtektene og ein får ei uggen kjensle om nokon har tent pengar på desse vedtaka personleg, seier leiar Olav Rabbe i grunneigarlaget i Røldal.

– No må det bli gjort ei juridisk vurdering om dette var lovleg. For me stolar diverre ikkje på politikarane lengre, seier Rabbe.

SKUFFA: Brita Øvregård kjenner at ho blir sinna etter nyheitene som har kome den siste tida. Foto: Tale Hauso / NRK

Rissar opp i gamle sår i Røldal

Utanfor lokalbutikken i Røldal er det mange som meiner det er viktig å få ei grundig habilitetsvurdering.

– Me blir jo sinte og skuffa over at dette kan skje. Me var skuffa i første omgang då det var omgjort dette med heimfall, men sjølvsagt blussar det jo opp igjen no, seier Brita Øvregård.

– Først og fremst er eg interessert i å koma til botns i saka, og gjera om urettferda som er gjort seg skuldig både tidlegare og ikkje minst for framtida, seier Heine Eikemo.

GRUNDIG VURDERING: Heine Eikemo utanfor den lokale matbutikken i Røldal. Han meiner det er viktig å kome til botns i saka. Foto: Tale Hauso / NRK

Meiner ho burde bedt om råd

Denne veka kom Statsministerens kontor (SMK) med eit skriv om Solbergs eventuelle inhabilitet til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

I svara frå SMK blir det peika på at det er Solberg sjølv som har hatt ansvar for at ho ikkje er inhabil.

No innrømmer Solberg at ho burde bedt Lovavdelinga om råd i 2021.

Tidlegare har Erna Solberg innrømma at ho skulle vore inhabil i saker som omhandla selskapet.

– I Hydro vil eg vera inhabil på grunn av størrelsen og kortsiktig handel. I 2014 var eigardel så låg at vi meinte det ikkje utløyste inhabile, seier Solberg.

Meiner kraftverk må tilbake til kommunane

Stortingsrepresentant Seher Aydar i Raudt er medlem av kontrollkomiteen og tok initiativ til å stille spørsmålet til Statsministerens kontor.

– Innbyggjarane i Røldal og Suldal har opplevd eit ran, til gevinst for Hydro og potensielt privatøkonomien til statsministeren. Då er det minste vi kan gjera, å finna ut om vedtaket er ugyldig, seier ho til Klassekampen.

Kva som eventuelt skjer om vedtaket blir gjort ugyldig, er ikkje klart. Aydar meiner kraftverka må bli ført tilbake til kommunane.

Lite sannsynleg

Om vedtaket skal bli omgjort meiner Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus i jus ved Universitetet i Bergen at to vilkår må vera oppfylt.

For det første så må det vera ei rimeleg moglegheit for at innhaldet av vedtaket kan ha blitt påverka av feilen.

– Føresetnaden for at ho kan ha vore inhabil, er at ho visste om forholda. Ho kan ikkje ha blitt påverka av ektemannen sine aksjeinteresser om ho ikkje visste om dei, seier Bernt.

Det andre vilkåret han viser til er om selskapet visste eller burde visst om inhabiliteten. Og kor mykje dei vil lide eller tape om vedtaket no blir endra.

– Eg meiner ut frå dette at det er svært lite sannsynleg at konsesjonsvedtaket er ugyldig, seier han.

NRK har vore i kontakt med fleire jussprofessorar som ikkje vil spekulera i kva dei trur utfallet blir.