Grunneigar krev omkamp om Bømoen-plan

Grunneigar krev at vedtaket om ny reguleringsplan for Bømoen blir kjent ugyldig.

Førre veke vedtok Voss heradsstyre ein innskrenka versjon av den omstridte utbyggingsplanen, etter store protestar frå fleire som meinte at viktige turområde ville gå tapt.

Men Bømoen AS meiner endringane politikarane gjorde er så store at det utløyser behov for ei ny reguleringsplan og full høyringsrunde.

Styreleiar Olav Lægreid peikar på at dei har brukt fleire år og titals millionar på dialog og prosessar.

– Vi trudde at vi hadde landa ein reguleringsplan der ulike omsyn var vekta på ein måte som kunne gi ei løysing, seier han.