Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB) har gitt samtykke til bygging av produksjonsanlegg for flytande biogass på Husnes, skriv Kvinnheringen. Føresetnaden er at Hardanger Biogass skal følgja plikter og forskrifter knytte til handtering av farleg stoff, storulukkeforskrifta og anna relevant regelverk i brann- og eksplosjonsvernlova. Naboar har uttrykt uro for at anlegget skal lukta, og viser til erfaringar frå eit biogassanlegg på Stord.