Gressbrann på Osterøy

Nødetatene har rykka ut til Valestrandsfossen på Osterøy etter melding om gressbrann.

– Det er snakk om rundt 50 kvadratmeter gress som brenner, sier Jan Ove Haga i 110 Vest.

Klokka 14:35 melder brannvesenet at dei har kontroll på brannen og at det ikkje er fare for spredning.