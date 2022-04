SISTE: To skogbrannhelikoptre og 25 personer fra Sivilforsvaret er på vei. To personer er evakuert fra en bolig i Unnelandsvegen.

Omfanget av gressbrannen på Espeland ble først meldt til å måle rundt 30 kvadratmeter, men skal spre seg raskt.

Det skal brenne mellom 300 og 400 meter oppe i terrenget, opplyser brannvesenet.

Politiet har evakuert to personer fra nærliggende boliger. Tidligere ble det meldt at én person skal ha vært eksponert for røyk.

Fv. 5292 Unnelandsvegen er stengt ved Hardangervegen grunnet brannen.

Skogbrannhelikopter stasjonert i Sauda er ventet å være på plass 17.30.

VURDERER EVAKUERING: Politiet vurderer å evakuere nærliggende boliger. Foto: NRK-tipser

Nabo: – Åpne flammer og mye røyk

Brannvesenet meldte om gressbrann i Unnelandsvegen klokken 15.40.

Anita Hereide som er på besøk hos sine foreldre ser brannen tydelig fra terrassen.

– Det er åpne flammer bortover hele fjellet og veldig mye røyk, sier hun.

Hereide ser rett på brannen fra terrassen til foreldrene.

– Dette kan ikke bli lett å få slukket, tror jeg vil ta tid, sier hun.

Fire stasjoner fra brannvesenet er kalt ut. Brannvesenet flyr også drone over området.