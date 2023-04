Gressbrann i Sunnfjord – slukket

Det skal være en gressbrann i et kratt opp mot en skoggrense ved Laukelandsvegen i Gaular i Sunnfjord. Det skal brenne i omtrent ett mål, og brannvesenet har startet slukking. Terrenget skal være bratt og vanskelig.

– Nå har de fått tatt den ene flanken der. Nå er det å konsentrere seg om at det ikke går opp i skogen. De ligger rett ved skoggrensen der, sier vaktkommandør ved 110-sentralen, Helge Lund.

Vest politidistrikt melder senere at det blåser en del i området, og at skogbrannhelikopter blir vurdert av brannvesenet. Politiet er på vei til stedet, og sier at det foreløpig ikke er behov for evakuering av folk.

– Vi har en god oversikt over det nå. Skogbrannhelikopter vil bli vurdert løpende, sier Lund.

Klokken 16.16 melder 110 Vest på Twitter at brannen er slukket, og at dynking av terrenget vil pågå utover ettermiddagen.