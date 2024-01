Gressbrann i Øygarden

Brannvesenet har slukket en mindre gressbrann på Rong i Øygarden. Brannen ble meldt like før klokken 11. Det er rundt 50 kvadratmeter som har brent. Brannfolkene dynker terrenget rundt med vann for å unngå at brannen blusser opp igjen. Det er hus i området, men det var ifølge 110-sentralen ikke fare for spredning til bebyggelse. Brannvesenet vet ikke hva som var årsaken til brannen.