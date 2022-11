Rett før klokken 9 melder politiet at det er åpne flammer i terrenget, og at brannvesenet er i gang med slokking.

Brannvesenet sier til NRK at det ikke er fare for spredning til hus akkurat nå, men at situasjonen kan forandre seg hvis vinden snur.

Det er tørt, gammelt gress som brenner, ifølge brannvesenet. Området som brenner skal være på rundt 150-250 kvadratmeter.

– Vi er framme med mannskap fra tre stasjoner. Vi har ikke kontroll, men vi jobber med å få det. Med gressbranner er det jo alltid en fare for at vinden snur, og brannen går den andre veien, seier vaktkommandør Stian Kvamme på 110-sentralen.

Det er ikke meldt om skade på folk eller bygninger.

Vest politidistrikt melder på Twitter at slokking pågår for fullt og at flere hus blir evakuert. Beboere i et hus evakuerte seg selv.

Jan-Helge Lavik er en av de nærmeste naboene til gressbrannen. Han så brannen da han kom hjem etter å ha levert barn i barnehagen.

– Det brant skikkelig godt i terrenget, sier han til NRK.

Brannen ble meldt klokken 08.37.