Greenpeace aksjonerte under Festspillopninga

Under den høgtidlege opningsseremonien til Festspillene protesterte ein Greenpeace-aktivist mot Equinor, som er ein av hovudsponsorane til Festspillene.

Opningsseremonien er førestillinga What is the City but the People?, ei feiring av menneska i Bergen. I førestillinga går utvalde bergensarar på ein 60 meter lang, gul catwalk på Festplassen, midt i byen. Ei av dei som skulle gå var Christine van der Horst. Ho er klimaforskar og Greenpeace-aktivist, og stansa opp då ho var på catwalken. Medan andre fortsette å gå, blei ho sitjande midt på det gule golvet, heilt til ho blei ført ut av vakter rundt fem minuttar seinare.