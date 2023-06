Greenpeace-aksjonen på Mongstad avsluttet

Aksjonen på Mongstad startet søndag og har foregått i tre døgn. De fire Greenpeace-aktivistene valgte ved 17.30-tiden å avbryte aksjonen på grunn av risikable værforhold.

– Aktivistene er fornøyde med å ha blokkert Equinors ulovlige eksport av giftig oljeavfall til Danmark i 69 timer, skriver Greenpeace i en pressemelding.

De avlyser for å sørge for sikkerheten til aksjonistene.

– Sikkerhet er selvfølgelig vår høyeste prioritet, og nå så vi at det var på tide å avbryte aksjonen etter nesten tre døgn med vellykket blokade. Det betyr ikke at kampen mot Equinors giftige oljevann er over, og vi forventer et hastemøte med Equinor, sier aktivist Amanda Louise Helle i meldingen.