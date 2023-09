Gravide vel fastlege over jordmorsenter grunna lang reiseveg

Før sommaren vart jordmødrene i Nordfjord flytta til eit felles jordmorsenter på Nordfjordeid.

Onsdag la kommunalsjef Barbro Longva fram tilbakemeldingane for utvalet for helse og omsorg.

Der viser det seg at fleire av dei gravide ikkje var klar over endringa i tilbodet. I tillegg ønsker gravide som bur i Stad å gå til kontroll hos fastlegen, i staden for å reise den lange vegen til Nordfjordeid, skriv Fjordenes Tidende.

– Nokre ber om kontroll hos fastlege, mest på grunn av geografi. Det er ikkje eit stort omfang, men det har vore nokre, opplyste kommunalsjefen.