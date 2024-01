Gravferda i Tveit kyrkje på Askøy starta med songen Himlen i min favn, før prest Bjarte Nese las sitt minneord.

Han skildra Solberg som ei smilande jente som var litt forsiktig av seg som barn.

– Ho hadde humor og var ei morosam jente. Når ho var i trygge omgjevnader, så laga ho liv og røre, sa han.

Som vaksen var Solberg omsorgsfull, ryddig og kreativ.

– Tina vil bli hugsa som ei blid mamma. I det heile, ei som var lett å bli glad i. Så tomrommet etter henne er stort, sa presten.

– Det er noko uverkeleg å vera samla her i Tveit kyrkje i gravferda til Tina. Det gjer vondt, sa prest Bjarte Nese. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

Det var morgonen søndag 7. januar at vitne melde frå om ein bilbrann i eit industriområde i Øygarden utanfor Bergen.

Seinare fann politiet leivingane til Solberg i den utbrende bilen. Ho skal ha blitt drepen i sin eigen heim tidlegare same morgon.

Søndag kveld tilstod ein mann i 30-åra å ha drepe ho. Den sikta mannen er Solberg sin tidlegare sambuar.

To barn står att, med ei mor som er drepen og ein far som har erkjent drapet.

«Savner deg, snille mamma», stod det på ein av kransane.

KRANS: «Savner deg, snille mamma», var helsinga frå dei to sønene til Solberg. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

– Herlege minner

Mange ville koma med ei siste helsing i gravferda. Fleire veninner, onkel, tante og mor kom med helsingar.

I fleire av minneorda kom temaet partnarvald opp.

Pappaen til Solberg las òg eit minneord for dei over 300 frammøtte.

– Frå du kom til oss i 1990 har du vore vår augestein, familiens attpåklatt med ei lita oppstopparnase, sa han.

Tina Milena Solberg (33) blei drepen i Øygarden 7. januar. Torsdag 25. januar tok familien farvel i Tveit kirke på Askøy. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

Han skildra den siste nyttårsaftan dei fekk feira saman, 31. desember 2023.

– Me visste ikkje noko om kva søndagen sju dagar seinare skulle bringa av grusomheiter.

Han trekte også fram ferieminne frå oppveksten.

– Herlege minner. Gode minner. Minner me skal ta vare på når me no skal prøva å koma oss vidare i liva våre.

– Du skal no leva vidare i hjarta våre. Og der skal du få vera, i trygge omgjevnader, til evig tid.

Mange blomekransar i Tveit kirke. Ein av dei var frå ei foreining mot partnarvald. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

Samlar inn pengar til barna

Solberg hadde valdsalarm på grunn av den sikta mannen. Denne vart ikkje utløyst då ho vart drepen.

Frå juni til september 2023 hadde mannen besøksforbod mot ho.

Politiet har tidlegare etterforska fire saker som handlar om Solberg og den sikta mannen.

Sakene frå 2010, 2011 og 2021 har handla om vald. Saka frå 2023 handla om vald og truslar med kniv.

Mannen er òg tidlegare dømd for å ha trakassert ein annan ekskjærast.

Mannens forsvarar, Jørgen Riple, har omtalt drapet som ei hending som kom ut av kontroll.

Vener av Solberg starta ein innsamlingsaksjon etter drapet. Den har no samla inn 800.000 kroner til eit utdanningsfond for dei to sønene hennar.