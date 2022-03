Grasbrannen på Mongstad raffineri er sløkt

Det var cirka tre mål med lyng som stod i brann, og naudetatane rykka ut til staden for å hjelpa industribrannvesenet.

Det vart sett i gang evakuering av raffineriet, men klokka 15.24 vart evakueringa avbroten, fordi flammane var nedslegne.

Kor alvorleg er det når det byrjar å brenna i gras og mark på eit slikt område?

– Gras- og markbrann er spesielt farleg i nærleiken av bygningar. Det kan vera stor fare inne på eit raffineri, seier vaktkommandør Shahrooz Lahooti.

Brannvesenet blei bedne om å hjelpa industribrannvesenet.

– Me er ekstra påpasselege inne på eit raffineri, så me sende nok ressursar og mannskap til staden.

Lahooti opplyser at dei fekk raskt konstatert at det ikkje var fare for spreiing mot lagera på Mongstad.

– Flammane som var på veg dit vart stoppa raskt.

Brannvesenet veit ikkje korleis brannen starta.