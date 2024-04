Grasbrann på Voss

Det blei meldt om ein grasbrann i Nesheimsvegen på Voss. Brannvesenet og politiet rykte ut til staden. Brannen spreidde seg mot bygningar i nærleiken, og to bustader blei evakuerte. Klokka 20.38 melder politiet at dei evakuerte har fått flytta heim att. brannen er sløkt, utan at det vart skadar på bustadane. Ein person er send til legevakta etter å ha pusta inn røyk.