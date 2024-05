Grasbrann på Bømlo

Brannvesenet har sløkt ein mindre grasbrann på Spissøy i Bømlo kommune. Det var ein forbipasserande i båt som meldte frå om brannen. 110-sentralen i Sør-Vest seier at det brann i eit område på to-tre kvadratmeter, og at brannfolka har dynka terrenget på staden. Innringaren får skryt for å ha meldt frå raskt, og 110-sentralen seier det kunne ha blitt ein større brann.